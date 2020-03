Decreto Cura Italia, Pella (Fi): “Prenderci cura di chi si prende cura e misure economiche più efficaci”

“Dal Decreto Cura Italia leggiamo che le misure che riguardano la parte sanitaria sono finalmente strutturali, potenziando assunzioni e immissione in ruolo dei neo-laureati, tuttavia c'è un'emergenza enorme: dobbiamo prenderci cura di chi si sta prendendo cura di noi! Dobbiamo garantire i dispositivi a tutto il personale ospedaliero e delle emergenze, ai farmacisti, ai medici di base, ai volontari e poter fare loro il test, affinché non lavorino nella costante incertezza di aver contratto il virus sommata a tutto lo stress quotidiano che già stanno affrontando con enorme abnegazione e senso di responsabilità”. A parlare il deputato biellese Roberto Pella.

“Dal punto di vista delle misure economiche –sottolinea il parlamentare - ancora persistono nel Decreto debolezze che Forza Italia si impegnerà a migliorare: la misura della tutela delle partite iva e degli autonomi deve essere pari ai lavoratori dipendenti in cig in deroga, estesa a tutti i lavoratori; la soglia del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro deve essere elevata per mettere in condizione di sicurezza le aziende che stanno garantendo continuità e forniture strategiche per il Paese; e infine, la fiscalità, per cui é troppo breve la durata della sospensione ed é troppo basso il limite dei due milioni di euro di fatturato, in quanto a maggio potremmo essere in piena recessione e le aziende non potranno essere strozzate dalla restituzione, dovranno poter ripartire”.

“Invieremo – conclude Pella - le nostre proposte al Governo, affinché il Decreto possa essere integrato e migliorato a tutela del Paese e di tutti i settori che vi operano, insieme a un appello da far sentire forte all'Europa, a una voce, perché sia iniettata la liquidità necessaria e si emettano, finalmente, gli eurobond, dal momento che la volatilità e l'aumento dello spread riguardano tutta l'Unione”.