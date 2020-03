Coronavirus, trovato in strada: denunciato uomo per aver dichiarato il falso

Ancora gente in giro sulle strade biellesi. Anche ieri si sono verificati controlli a tappeto da parte dei militari dell’Arma in ottemperanza al decreto ministeriale: un uomo, fermato per un controllo, avrebbe sostenuto di andare a casa di un conoscente per svolgere un lavoro di riparazione.

Ma dai successivi accertamenti i Carabinieri di Salussola hanno verificato che la persona aveva dichiarato il falso. È stato così denunciato per l’articolo 650 del codice penale un 69enne originario dell’Alessandrino e residente nel Biellese, che girava senza preoccuparsi delle conseguenze dell’emergenza in atto.