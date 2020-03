Coronavirus, stop ticket nelle zone blu a Cossato. E Moggio annuncia: “Da domani chiusi parchi e giardini”

Da martedì è sospeso il pagamento della sosta nelle aree blu presenti a Cossato. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Enrico Moggio: “La situazione resterà così fino a quando rimarranno in vigore le normative vigenti. Quindi fino al 3 aprile”.

Ma non è l’unica novità in città nei giorni dell’emergenza coronavirus. “Da domani mattina – annuncia Moggio - verrà precluso l’ingresso ai parchi, giardini pubblici e aree verdi. La soglia dell’attenzione e il pieno rispetto delle norme ministeriali non deve calare, specialmente ora, con l’arrivo del weekend. Questo è un ulteriore segnale e un invito a tenere duro restando a casa. Non bisogna muoversi se non per motivi di stretta necessità. La domanda che ognuno deve fare è la seguente: devo proprio farlo e uscire di casa?”.

Anche il cimitero è stato chiuso da qualche giorno. “Sarà aperto, come da disposizioni, per i funerali – spiega il primo cittadino – Potranno accedere solo 6 persone per la cerimonia di sepoltura proprio per evitare assembramenti”. Infine, sono state sospese le rette dell'asilo nido, delle mense e dei trasporti. "Sono servizi che non vengono erogati "conclude Moggio.