Coronavirus, sei nuovi guariti tra i quali una donna a Biella. Corradino: "Questo ci da speranza"

Nel suo consueto appuntamento social il sindaco Corradino ha affermato: "Oggi è guarita una donna del 1927. Questo ci da grande speranza". Il triste bollettino invece parla di 183 decessi complessivi in Piemonte dei quali 24 a Biella. Nel pomeriggio, l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato la guarigione virologica di altri cinque pazienti contagiati (sei con la biellese) dal “coronavirus covid19”. Si tratta di due uomini di Torino (uno di 37 e l’altro di 55 anni), due donne dell’Astigiano (di 87 e 76 anni) e un uomo del Cuneese di 44 anni. Il bollettino, probabilmente aggiornato parzialmente, non riporta l'anticipazione del sindaco di Biella. Le guarigioni, che, complessivamente in Piemonte salgono a 8 (9 con l'anziana biellese), rispondono alle indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità, cioè sono documentate da due test negativi consecutivi a distanza di 24 ore.

OTTO DECESSI Sono otto i decessi di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19” comunicati oggi pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: due uomini (62 e 80 anni) e una donna (79 anni) nel Verbano-Cusio-Ossola, un uomo di 84 a Novara, due uomini (79 e 84 anni) e una donna (80 anni) ad Alessandria e un uomo di 66 anni della provincia di Bergamo. Il totale complessivo è ora di 183 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 62 ad Alessandria, 5 ad Asti, 24 a Biella, 9 a Cuneo, 21 a Novara, 37 a Torino, 12 a Vercelli, 10 nel Verbano-Cusio-Ossola, 3 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

BOLLETTINO DEI CONTAGI ALLE ORE 18.30 Sono 3.017 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte: 524 in provincia di Alessandria, 126 in provincia di Asti, 157 in provincia di Biella, 185 in provincia di Cuneo, 237 in provincia di Novara, 1.360 in provincia di Torino, 153 in provincia di Vercelli, 119 nel Verbano-Cusio-Ossola, 37 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 119 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 263, quelle guarite 8 (9 con la donna biellese). I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 9.424, di cui 5.812 risultati negativi.