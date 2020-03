Coronavirus, "Pollone si aiuta" con servizi a domicilio per i cittadini

Il Comune di Pollone, in collaborazione con Pro Loco, Parrocchia di Sant'Eusebio Prete ed associazione San Vincenzo, sta attivando "Pollone si aiuta", servizio di consegna a casa di generi alimentari, piatti pronti e medicinali in favore della cittadinanza, e soprattutto di quelle persone a cui non è raccomandato uscire in questo periodo.

"Lo scopo principale è un aiuto per chi ne ha bisogno, - dichiara la Pro Loco - persone anziane, sole, malate o con problemi economici. In ogni caso questi primi giorni di servizio ci saranno utili per capire e monitorare la domanda che viene dai cittadini, su quanto volontariato possiamo contare e in che orari e quali tipi di servizi saranno maggiormente richiesti. Stiamo anche pensando ad una seconda fase in cui "domiciliare" il cibo per animali domestici".

Hanno aderito a "Pollone si aiuta" Panetteria della Nonna, Antico Forno, Macelleria Lanfranco e Caseificio Rosso per quanto riguarda gli alimentari, la Società Operaria Mutuo Soccorso per i pasti a domicilio, la Farmacia Ferraris per i medicinali. "Chi avesse necessità di richiedere una o più delle proposte descritte, - precisa la Pro Loco - può contattare direttamente i numeri degli esercizi commerciali che risponderanno in primis alle esigenze, attivando poi la consegna tramite loro stessi od il volontariato. Idem dicasi per i pasti a domicilio 6 giorni su sette, ma con la possibilità di ordinare doppio il sabato per coprire il fabbisogno della domenica".

Per informazioni si possono contattare gli uffici comunali (01561191), la Pro Loco (Adriano - 3665918198), la Parrocchia (Don Luca - 3384343877) e la San Vincenzo (Paola Chiorino - 3400647596). "Abbiamo messo a disposizione questi numeri per rispondere ai vari quesiti che potranno essere posti. - sottolinea la Pro Loco. - Se non avremo la risposta immediata ci documenteremo per poi essere precisi e meglio dettagliare sulle domande ricevute. Tutti i volontari sono inesperti nell'affrontare questa situazione di emergenza, ma ci mettono del loro meglio per rendere più sostenibile le giornate di tutti".