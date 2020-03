Coronavirus, parchi e cimiteri chiusi a Pray ma il sindaco Passuello avvisa: “Ancora troppa gente in giro”

Da lunedì parchi pubblici e cimiteri sono stati chiusi nel comune di Pray. Con un ordinanza del sindaco, al fine di contenere la diffusione del Covid-19, si è disposta la chiusura del parco comunale per bambini, situato di fronte alla Piscina “Lidia Burocco”, dei cimiteri di Pianceri Alto, Pray alto e Flecchia e del Parco Bau fino al perdurare dell’emergenza sanitaria.

“Dal momento che bisogna stare a casa, abbiamo applicato in maniera rigida la normativa esistente visto l’afflusso di gente riscontrato in questi giorni – spiega il sindaco Passuello – Ad oggi, la situazione sembra migliorata ma vedo ancora troppe persone in giro per il paese. In particolare, c’è un’area verde libera che continua ad essere frequentata per allenamenti e attività motoria e sportiva. Per fortuna non si sono registrati assembramenti ma c’è un via vai continuo che mi preoccupa. Mi auguro che dallo stato centrale siano approvate norme ancora più stringenti”.