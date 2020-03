Coronavirus, Katia Giordani: "Siamo in emergenza pandemia, non in vacanza. Lo capite o no?"

"Si deve arrivare al punto di firmare provvedimenti restrittivi per far capire alle persone che da settimane non è più possibile scherzare ed anteporre i propri egoismi a discapito della salute pubblica?"

Questo è l'interrogativo che si legge sulla pagina Facebook di Katia Giordani, dopo aver emesso nella giornata di ieri, mercoledì 18 marzo, un'ordinanza con cui lo stesso sindaco di Quaregna Cerreto ha vietato l'ingresso nei parchi pubblici, nelle aree verdi ed in quelle pic-nic del paese. "Nel corso degli ultimi giorni, - dichiara il primo cittadino - si sono moltiplicati i frequentatori dei nostri spazi verdi nonostante l'aumento di contagiati e morti d Covid-19. Era necessario intervenire con tempestività".

Nello specifico il provvedimento, in vigore da ieri fino al 3 aprile, stabilisce il divieto di accesso al Parco Lucio Dalla, al Parco Goretto, al Parco Vitale Rosazza, al Parco di via Fra' Dolcino, ed il divieto di stazionamento in tutte le restanti aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale, in quanto in queste zone non sono possibili accessi contingentati che possano garantire il rispetto delle distanze interpersonali obbligatorie in questo periodo.

La Polizia Locale, insieme alle altre Forze dell'Ordine, sono incaricati a far rispettare questa disposizione, la cui inosservanza costituisce reato penale, punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.