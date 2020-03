Coronavirus, il presidente Gabriele Bodo: "Gli operatori Cosrab e Seab senza mascherine"

Continuano a lavorare. Senza protezione, senza uno straccio di mascherina evitando altri tipi di epidemie. Si tratta degli operatori Seab insieme a quelli di Cosrab per i quali Gabriele Bodo, a capo del Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, ha affermato: "In qualità di presidente di Cosrab ci tengo a ringraziare tutto il personale di Seab che sta continuando ad effettuare l'attività di raccolta lavorando spesso senza le dovute protezioni. Cosrab, come fatto anche da Seab, ha già ripetutamente richiesto all'unità di crisi della regione le mascherine, ma ancora non siamo riusciti ad avere risposta; le prime consegnate sono state distribuite negli ospedali che in questa fase hanno la priorità. Ringrazio anche gli amministratori della società che stanno lavorando incessantemente per garantire la copertura finanziaria ad un azienda già profondamente in crisi di liquidità. Sono convinto che, nonostante le enormi difficoltà del momento, riusciranno a gestire al meglio la situazione. In data odierna, in base alle nuove direttive regionali, verranno poi definitivamente chiusi gli ecocentri a tutte le utenze. Solo Biella rimarrà aperto per gli addetti al settore".