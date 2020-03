Coronavirus, grido d'allarme di un cittadino: "Se non stiamo a casa moriremo come mosche"

"Se non stiamo a casa e parte la valanga, a Biella con l'ospedale tutto sommato piccolo, si morirà come mosche". Un grido d'allarme arriva da un cittadino di Strona che ieri, riconoscendoci, ha urlato dal balcone di casa sua. "Continuate a scriverlo, fatelo sapere". In effetti non si riescono a contenere i cittadini che continuano a uscire di casa nonostante il decreto ministeriale e le tante parole che si stanno scrivendo in questi giorni.

E questo solo in un piccolo paese come Strona, nella Valle di Mosso. Ora anche i pensionati, forse la categoria maggiormente a rischio contagio, iniziano a scendere in strada. Fioccano le multe, le denunce ma a quanto pare non bastano a fermare l'orda di persone irresponsabili per loro stessi e per gli altri. Tutto questo poche ore prima che il Premier Giuseppe Conte annunci al Tgcom24 che "le misure adottate non potranno che essere prorogate alla scadenza".

In questi giorni si è ottenuto tanto, le misure restrittive stanno funzionando. Ma a quanto pare non basta ancora. Almeno per quanto riguarda il nostro Biellese viste le decide di denunce giornaliere effettuate dalle forze dell'ordine. Quindi ripetiamo il nostro messaggio: "State a casa, non uscite, non recatevi al supermercato 7 giorni su 7, non mettete a rischio la vostra vita e quella di tutti". Intanto mettiamoci il cuore in pace verso un'ulteriore proroga delle restrizioni.