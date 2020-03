Coronavirus, Biellese quasi pronto a produrre mascherine. Piunti: "Questione di giorni"

"C'è grande volontà di trovare soluzioni". Queste le parole del presidente di Tessile e Salute, Franco Piunti. L'associazione ha sede a Città Studi Biella ed è in collaborazione con il Ministero della Salute, i Carabinieri dei NAS e le ASL di tutta Italia per il controllo degli articoli presenti sul mercato. Il tema principale sono le mascherine protettive, introvabili sul mercato.

Sono oltre 12 le aziende biellesi interessate e già in corsa per le autorizzazioni. Stiamo parlando di una decina disponibili all'assemblaggio e alla cucitura e di 5 o 6 per la lavorazione del tessuto. "Occorre l'autorizzazione dell'Istituto Superiore della Sanità -precisa Piunti- che per venire incontro alle esigenze, ha velocizzato i tempi per l'ottenimento della dichiarazione di conformità del marchio Ce. Le aziende devono fornire una serie di prove coerenti con la vigente normativa. Attualmente stanno lavorando per le autocertificazioni".

Si opera quindi freneticamente per ottenere il via libera alla produzione o all'assemblaggio. Una questione di giorni non di settimane prima che si inizi a fornire mascherine protettive. "Entro la settimana -conclude Piunti- dovrebbe muoversi qualcosa". Sono tante le richieste, la speranza è che si inizi il prima possibile.