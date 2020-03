Coronavirus, bel gesto pro loco Masserano: 500 euro per l’Ospedale e 200 mascherine per Casa di Riposo

Non si ferma la solidarietà e il sostegno dei biellesi. Nei giorni dell’emergenza coronavirus, è scesa in campo anche la pro loco di Masserano che ha donato 500 euro per l’Ospedale di Ponderano e una fornitura di 200 mascherine (in arrivo a breve) per la locale Casa di Riposo. “Come pro loco – spiegano – vogliamo essere vicini a tutti dando il nostro piccolo contributo. La cifra raccolta è stata possibile grazie a tutte le persone che hanno partecipato a eventi e cene in programma negli scorsi mesi”.