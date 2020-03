Coronavirus, appello di Corradino e Moscarola in giro per la città col megafono VIDEO

Si provano tutti i modi per cercare di disincentivare le uscite dalla propria abitazione degli abitanti di Biella. Nel pomeriggio di giovedì 19 marzo, il vice sindaco Giacomo Moscarola, alla guida dell'auto della Protezione Civile e il sindaco Claudio Corradino sono passati per le vie cittadine e i rioni periferici parlando al megafono per consigliare i cittadini di "non uscire di casa, emergenza Coronavirus". Entrambi con le maschere FFP2 e FFP3 conformi alla EN 149.

Nel giro i due vertici di Palazzo Oropa hanno anche posto attenzione alla situazione nei parchi cittadini. "Non abbiamo notato situazioni di gravità -commenta Corradino-. Solo qualche persona. Per ora il verde pubblico è sotto controllo". Come dire, se si va avanti di questo passo si esclude la possibilità, adottata in diversi comuni biellesi piemontesi e non solo, di chiudere le aree verdi cittadine.

La Polizia locale continua i controlli serrati per verificare il rispetto delle indicazioni del decreto ministeriale per il contenimento del Coronavirus. Nella giornata di oggi sono state denunciate cinque persone, tre si trovavano al bar della stazione di Biella San Paolo senza autocertificazione e senza una valida motivazione. Le pattuglie proseguono anche nell’attività di controllo degli automobilisti.

La Protezione civile, su indicazione del sindaco Claudio Corradino, ha avviato interventi lungo le vie della città: con l’ausilio del megafono si comunica alla popolazione di restare a casa e di uscire solo per reali necessità o emergenze.

Spiega il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Giacomo Moscarola: “La situazione è seria, fare colazione o aperitivo al bar, come è accaduto oggi alla stazione, non rientra tra le necessità e in caso di controllo scatterà immediatamente la denuncia. Ringrazio gli agenti della Polizia locale per l’impegno e le risorse che stanno destinando per le verifiche, oggi abbiamo attivato anche la Protezione civile con i megafoni per ribadire con maggiore forza che bisogna stare a casa”.