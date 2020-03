Coronavirus, a Miagliano chiudono cimitero e parco giochi. Sindaco Mognaz: “State a casa il più possibile”

Chiudono il cimitero e il parco giochi di Miagliano. La decisione è stata presa in questi giorni dall’amministrazione al fine di correggere – come si legge sul sito del Comune – alcuni comportamenti e nel rispetto del divieto di assembramenti.

“Resteranno chiusi fino al 25 marzo compreso – spiega il sindaco Alessandro Mognaz – Mi spiace aver preso questa decisione ma non rientravano tra le motivazioni per lo spostamento necessario. Sono misure atte a rafforzare i vari decreti per mantenere a casa le persone. Rimane inteso che l’accesso al cimitero sarà consentito per eventuali servizi e funzioni che dovessero rendersi necessarie e sempre nel rispetto delle normative e misure Covid-19 vigenti. L’appello è sempre lo stesso: state a casa”.