Coronavirus, 5000 mascherine e 500 litri di alcool denaturato in arrivo per Asl Biella

Il nuovo coronavirus, COVID-19, sta toccando ogni aspetto della nostra vita in tempo reale, mettendo ogni individuo in una situazione sconosciuta. Mentre ognuno di noi s’interroga e s’informa sui numeri delle vittime, sulle modalità di contagio, sulle zone a rischio, su quando finirà questo periodo scuro, su come fare per portare avanti il proprio lavoro (sempre che riesca a sopravvivere economicamente) e su come fare per non contagiarsi, c’è una parte d’Italia che non si può fermare un attimo neppure volendo. Sono i medici, gli infermieri, gli oss, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i farmacisti, i parafarmacisti…

“Non possiamo ancora sapere quale strada prenderà questo virus. Sappiamo però di poter avere un ruolo per aiutare ad "appiattire la curva", riducendo il numero di casi a breve termine per permettere ai nostri sistemi sanitari di affrontare questo problema”. Queste le parole di Mark Daniel Maloney e Holger Knaack (Presidenti 2019/2020, e 20/21 Rotary International), fatte proprie dal Rotary Piemonte e in particolare dal Rotary Club Biella, supportato da Rotaract e dal Rotary Viverone Lago per sostenere l’emergenza negli ospedali e sostenere il territorio.

Dell’ordine di 15 mila mascherine effettuato dal distretto regionale alla Miroglio, 5 mila dispositivi saranno destinati all’Ospedale Degli Infermi grazie all’intervento economico del club di Biella. Ma non basta, ieri a seguito delle segnalazioni di mancanza di alcool in ospedale, il Club si è immediatamente mobilitato: «Il nostro socio Giancarlo Ormezzano – spiega la presidente Adriana Paduos – ha messo inoltre a disposizione dell’Asl 500 litri di alcool denaturato per produrre disinfettante».

La Ilario Ormezzano Sai, infatti, nello stabilimento di Gaglianico opera nei settori del farmaceutico e chimico, oltre che alimentare, tessile e meccanico. “Oggi ci troviamo a dover sconfiggere una pandemia che ha generato un’emergenza sanitaria senza precedenti e che rischia di degenerare in una crisi economica ben peggiore da quella conosciuta una decina d’anni fa – spiega il Club in una nota stampa - Il Rotary farà la su parte, come sempre, fornendo il proprio supporto alle autorità sanitarie per affrontare questa situazione nella speranza tutto passi il prima possibile per il bene dell’intera comunità".