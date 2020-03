Bioglio nei giorni del coronavirus, sindaco Ceffa: “Si mantiene alto il morale sul modello di ‘Radio Londra’” VIDEO

Come stanno affrontando l’emergenza coronavirus i diversi comuni del Biellese? Quali misure sono state adottate per contrastare le possibilità di contagio? E ancora, quale clima si respira in paese a fronte dei continui aggiornamenti in Regione e a Roma? Tutte queste domande e molte altre sono state rivolte al primo cittadino di Bioglio Stefano Ceffa che, in diretta skype, ha fatto il punto della situazione in paese.

“Avevo cominciato sui social per comunicare con i cittadini – spiega il sindaco - e un giorno ho scritto che sembrava di essere su Radio Londra. E sul quel modello cerchiamo di mantenere alto il morale in paese utilizzando un linguaggio un po’ romanzato per provare a coprire una situazione estremamente vera e reale".