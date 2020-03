Sandigliano piange Fiorenzo Diviso, presidente della Pro Loco. Aveva 66 anni

Negli ultimi tempi non era stato molto bene e aveva fatto alcune visite, all'inizio settimana è stato ricoverato all'ospedale di Ponderano, dove la situazione è precipitata in pochi giorni.

Ieri, mercoledì 18 marzo, la scomparsa di Fiorenzo Diviso, 66 anni, pensionato, ex sindacalista, e presidente della Pro Loco di Sandigliano, dove era molto conosciuto ed amato, come ricorda il sindaco Mauro Masiero: "Fiorenzo lo porto nel cuore perchè era come un fratello: siamo originari dello stesso posto, eravamo amici di famiglia ed erano tanti anni che ci conoscevamo. Una persona di grandissima umiltà che ha dato tutta la sua vita a Sandigliano, sempre attento alle esigenze del paese e sempre disponibile per l'Amministrazione, per le scuole, per tutti. Una grandissima perdita per tutti noi Sandiglianesi".

In un momento di tristezza assoluta per la scomparsa dell'amico Fiorenzo, di fronte all'invisibile Covid 19, il sindaco Masiero rivolge un appello ai suoi concittadini: "State a casa ed uscite solo per motivi estremamente necessari. Questa settimana, compresi sabato e domenica, farò controllo del territorio insieme ai vigili. Questa emergenza sta lasciando un segno profondo e ci fa capire quanto siamo fragili. Speriamo che passi in fretta con meno vittime possibili e, quando sarà finita, tributeremo il giusto riconoscimento a Fiorenzo Diviso, una grande persona per tutti e noi e per Sandigliano".