Paura al Piazzo di Biella, non vedono l'uomo da giorni e allertano i soccorsi

Non vedevano l'uomo da alcuni giorni così i vicini hanno fatto scattare la richiesta di intervento intorno alle 11,30 di oggi giovedì 19 marzo. In piazza Maria Cucco a Biella sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco anche con il personale specializzato dell'Nbcr, come la procedura attuale impone.

Una volta entrati nell'abitazione al Piazzo, hanno trovato l'uomo dall'apparente età di 60 anni, in stato di coscienza. Probabile una caduta con conseguente rottura di un arto ma la diagnosi dei medici del pronto soccorso potrà stabilire l'esatta verità. L'uomo è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Ponderano.