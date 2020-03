È morto a Biella Gonario Canneddu. Era uno dei fondatori di Su Nuraghe

Ieri sera, 18 marzo, è morto cristianamente a Biella Gonario Canneddu di 80 anni. Lascia la moglie Angelica, la figlia Donatella con Attilio e l’adorato nipotino Valerio; la cognata Gina, i fratelli Salvatore con Tonina ed Agostino con Eva con le loro famiglie; la sorella Maria, vedova Congiu con famiglia; gli affezionati Giovanni e Franca; parenti ed amici tutti. Nato a Mamoiada, meccanico a Nuoro, lascia la Sardegna nel 1963 assieme a due dei suoi fratelli – Salvatore e Agostino - all’epoca della grande migrazione con meta Biella.

Da subito, lavora all’ATAP e poi in fabbrica da Cerruti, prima di approdare definitivamente alle cucine dell’ospedale cittadino. Con il suo cuore che palpita per la terra di origine e quella di accoglienza, fa parte del gruppo di fondatori del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe. Qualche anno appresso, dona al coro Monte Mucrone la sua voce come solista dall’inconfondibile e apprezzato timbro isolano. Malato da tempo, ieri ha finito di soffrire.

Purtroppo, nessuno dei numerosissimi amici può rendere omaggio a lui e conforto alla famiglia. In ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 e della Curia Vescovile di Biella, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Il caro Gonario riposerà nel cimitero di Biella Chiavazza.