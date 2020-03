Tutti siamo coinvolti e tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Un lettore ci scrive

Egr. Direttore,

il numero di casi di contagiati, e purtroppo anche il numero di vittime, aumenta rapidamente anche nella nostra provincia. Tutti sono coinvolti e devono assumersi le proprie responsabilità. Il Governo richiama tutti i cittadini a dare prova di responsabilità e a dimostrare solidarietà. I nuovi provvedimenti sono destinati a tutti – alla popolazione e alle cerchie specializzate e servono a limitare il più possibile la diffusione del virus.

Nell’ambito della lotta al virus Sars-CoV-2, il ministero dell’Interno ha varato una nuova direttiva che impone una stretta nei controlli per evitare che i cittadini escano senza avere «un comprovato motivo» come invece impone il decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dell 11 marzo 2020. Il governo potrebbe emettere nuove restrizioni e il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora ha detto che «nelle prossime ore» bisognerà «prendere in considerazione la possibilità di un divieto completo e assoluto anche all’attività all’aperto" nonostante questa opportunità è stata supportata dalla comunità medico scientifica .

Tutto molto comprensibile alla luce della situazione attuale ma è possibile che nessuno si renda conto della situazione nelle aziende, soprattutto tessili? Nonostante tutte le precauzioni adottate a seguito del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, qualsiasi fabbrica dalla filatura, passando per l’ orditura, tessitura, finissaggio, tintoria e confezione , oltre al lavoro di ufficio presuppone il lavoro in team, di interazione di piu’ persone con contatti ravvicinati.

Il protocollo sottolinea che LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE PUO’ AVVENIRE SOLO IN PRESENZA DI CONDIZIONI CHE ASSICURINO ALLE PERSONE ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE, questo significa che se non possono essere garantite le sopracitate indicazioni, non può continuare l’attività lavorativa. Quanto ci vuole per rendersene conto che adeguati livelli di protezione non possono esistere ?

Fa sempre più notizia qualche runner o ciclista fermato senza autocertificazione e non ci rendiamo conto delle responsabilità che il governo e imprenditori hanno verso dipendenti e comunità. Non si chiudono le fabbriche tessili, produttrici di beni assolutamente “NON indispensabili" quando i negozi sono ormai chiusi in tutta Europa e Stati Uniti, ma si vieta l’ attività in solitaria all’ aria aperta! Tutti siamo coinvolti e tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità.