La vita ai tempi del Coronavirus: il punto di vista dello sportivo Enzo Mersi

Il mondo è progredito tantissimo in questi ultimi trentanni e contemporaneamente è regredito; dai rapporti tra le persone, ai valori, all’istruzione, alla cultura, ai trasporti, alle istituzioni. Si nasce e si cresce con tutto, senza la necessità di conquistarsi niente, non si ha fame, freddo, paura e timore delle cose serie. La scuola non sprona, forma poco, non per colpa degli insegnanti che ci mettono volontà e anima, è il sistema a monte che traballa, eliminando esami, bocciature che sarebbero passi per la formazione di un individuo.

Quindi si tira avanti a campare, senza precisi obiettivi, senza certezze, senza fortificarsi nel corso degli anni, cercando in tanti casi di apparire e fare carriera con la dialettica invece che con le vere capacità. Poi ognuno di noi è diverso, ha reazioni differenti a ogni cosa, sia dal punto di vista fisico, sia psicologico, sia alimentare, il tutto dimostrato anche da numerosi studi medici. Bisogna abituarsi a fare fatica, fisica e mentale, a fortificarsi in tutto il corpo pienamente, ognuno nel suo piccolo, ad arrivare alle 7 di sera stremati, a non essere malati di tecnologia, tanto utile ma tanto pericolosa. Se una persona è dotata di un sistema immunitario abbastanza forte da contrastare il virus, avrà lievi sintomi e se ne accorgerà poco.

Le persone anziane sono più esposte e ancora di più se affette già da patologie, come nei soggetti giovani ci saranno delle concause o concomitanze al contagio, il tutto è da valutare caso per caso. Pure alcuni novantenni “gagliardi”, che hanno sempre lavorato e condotto una vita sana e lo fanno ancora, non avranno la minima conseguenza. Questo dovuto a uno stile di vita sano, un rispetto e ciclicità di lavoro, cibo e sonno.Purtroppo questo virus, non si sa per quale strano scopo, è aggressivo, è arrivato troppo in fretta e naturalmente noi non siamo in grado di affrontare l’emergenza per via di tagli, burocrazia e denaro sparito nel nulla.

Invece di avere 10.000 casi spalmati in 6 mesi sono stati spalmati in 15 giorni. Un plauso va fatto a tutti i medici e infermieri che stanno operando tra mille difficoltà per il bene di tutti. Cosa che le istituzioni non sembra che cerchino al 100%, con provvedimenti di chiusura qua e là, rendendo schiavi in casa come in un regime, cosa che non è poi così disprezzata dall’italiano medio, tanto impaurito ora. Il tutto senza un minimo di buon senso che in prima linea dovrebbero mettere le persone normali non assembrandosi ora nei supermercati e nei luoghi consentiti. Più si sta in casa più si covano altre malattie future di cui sara’ contento il sistema farmaceutico e tutti quelli che ne traggono guadagno. Col buon senso di ognuno, se realmente esiste, si può fare molto, senza bisogno di arrivare a imporre cose estreme. D'altronde un mondo malato dovuto alla globalizzazione e alla tecnologia sfrenata lo si vede da tutti i punti di vista. Sperando che tutto questo finisca al più presto.