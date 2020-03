Pray nei giorni del coronavirus, l'appello del sindaco Passuello: “Biellese può realizzare mascherine per l’Italia” VIDEO

Come stanno affrontando l’emergenza coronavirus i diversi comuni del Biellese? Quali misure sono state adottate per contrastare le possibilità di contagio? E ancora, quale clima si respira in paese a fronte dei continui aggiornamenti in Regione e a Roma? Tutte queste domande e molte altre sono state rivolte al primo cittadino di Pray Gian Matteo Passuello che, in diretta skype, ha fatto il punto della situazione in paese.

“Ho molta fiducia nelle istituzioni – sottolinea il sindaco – Sarà una battaglia lunga e ognuno deve fare la sua parte. Il Biellese può farlo in maniera significativa mettendo a disposizione le sue conoscenze e capacità imprenditoriali realizzando mascherine per tutto il territorio nazionale. Ho molta fiducia nei nostri industriali”.