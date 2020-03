Coronavirus, nuovo decreto su carta d'identità, patenti e revisioni. Ecco come comportarci

Misure eccezionali per l'emergenza Coronavirus pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 17 marzo. Il decreto prevede la proroga della validità dei documenti d'identità scaduti o in scadenza e alcune disposizioni in materia di trasporto. Le carte d'identità dall'entrata in vigore del decreto prevede una proroga fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta però limitata alla data di scadenza indicata nel documento. In questo nuovo decreto dovrebbero rientrare anche le patenti in scadenza dopo il 17 marzo.

Sempre in considerazione dell'emergenza nazionale è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.