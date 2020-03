Coronavirus, Maiolatesi e Perini (FI): "Vista l'emergenza il sindaco coinvolga consiglieri per i controlli"

"Perchè non coinvolgere i consiglieri comunali al fine di controllare il rispetto delle norme imposte dal decreto ministeriale per l'emergenza Coronavirus?". E' la domanda che si sono posti Edoardo Maiolatesi e Alberto Perini di Forza Italia, attualmente sui banchi di Palazzo Oropa. Secondo i due politici il sindaco avrebbe la possibilità di delegare e coinvolgere i consiglieri in aiuto all'organico della Polizia locale.

Ma non solo. Maiolatesi e Perini insistono anche sulla proposta di un aiuto concreto ai volontari della Protezione Civile dove i turni sono lunghi e difficili. "In questo momento di emergenza -affermano i due esponenti di Forza Italia- è fondamentale l'aiuto di tutti anche in riferimento alla carenza di personale".

Alla fine, probabilmente, i due volenterosi consiglieri comunali inizieranno lunedì mattina nella sede dell'Unità di Crisi della Protezione Civile di Biella per ascoltare le tantissime telefonate degli anziani che richiedono aiuto per i pasti, la spesa, i medicinali.