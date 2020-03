Coronavirus, la sfuriata di Corradino ha effetto: Biella deserta FOTO

I duri sfoghi del sindaco Claudio Corradino (leggi qui) e dei consiglieri comunali Vito Colletta (leggi qui) e Alessandro Vignola (leggi qui) hanno fatto presa nelle coscienze dei cittadini biellesi. Rispetto alla giornata di ieri, 17 marzo, dove abbiamo evidenziato troppa gente a spasso per le vie della città (con persone ferme addirittura a chiacchierare), oggi Biella appare come una “città fantasma”: quasi nessuno si è visto in centro, nelle piazze e nei parchi principali della città. Quei pochi incrociati indossavano la mascherina e portavano il sacchetto della spesa. Forse, la tirata d’orecchie del primo cittadino ha dato i suoi primi effetti. Chi può dirlo.

Anche il vicesindaco Giacomo Moscarola evidenzia il calo drastico di persone in giro: “Il messaggio del sindaco è stato recepito. Stamattina ci sono stati i controlli con la polizia locale e tutto si è svolto per il meglio. A parte alcuni episodi, c’era davvero poca gente. Chiediamo un ulteriore sforzo alla popolazione: la situazione è seria, non è drammatica, ma raccomandiamo ancora di uscire solo per vera necessità”. E sulla possibilità paventata dal sindaco di chiudere le aree verdi, Moscarola avvisa: “Al momento non ci sarà nessuna chiusura”.