Coronavirus, il sindaco Moggio ai cossatesi: “Comune operativo. Attivi servizi di pasti, spesa e farmaci a domicilio” VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Cari cittadini,

in questo momento di difficoltà voglio che sappiate che il comune di Cossato è pienamente operativo ed ha già attivato anche alcuni servizi per cercare di venire incontro alle nuove necessità che questa emergenza sanitaria potrà creare. Quella di avere un pasto caldo per chi non può essere autosufficiente, quella di avere la spesa recapitata a casa per chi non può uscire o di reperire farmaci o semplicemente di avere un confronto su cosa si può fare e non si può fare.

Per questo il Comune c’è, vi ascolta e dialoga con voi attraverso un numero unico 015/9893111, che potrete usare per qualsiasi necessità. I nostri operatori vi guideranno o vi metteranno in contatto con gli uffici di competenza. Vorrei che in questo momento di grande confusione almeno trovaste nel Comune un riferimento diretto e agevole.

Sia sul nostro sito che sulla pagina facebook pubblicheremo in tempo reale tutte le novità e le indicazioni operative che saranno via via adottate e anche attraverso qualche videomessaggio cercheremo di comunicare e vincere questa distanza forzata. Grazie a tutti voi per la collaborazione che state dimostrando".