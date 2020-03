Coronavirus, il sindaco di Cavaglià scrive a propri concittadini

Dopo l'emanazione dell'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di restrizioni riguardo il Covid-19, il sindaco di Cavaglià, Mosé Brizi, ha scritto ai propri concittadini invitandoli a rispettare le nuove norme. "Mai come in questo momento abbiamo bisogno di agire tutti insieme per il bene della collettività, - dice il sindaco - e ricordo che qualsiasi leggerezza commessa può nuocere non solo a noi stessi ma anche gli altri, quindi vi chiedo di stare in casa il più possibile e di uscire solo per motivi estremamente validi. Ricordo che non sono vietate le passeggiate, purché non siano fatte in gruppo o in luoghi ove ci siano già altre persone".

Il Comune di Cavaglià ha attivato un servizio di spesa a domicilio per le persone anziane, più esposte al rischio, e seriamente impossibilitate a muoversi. "Questo servizio sta funzionando in sinergia con la Croce Rossa di Cavaglià, i volontari della Protezione Civile di Cavaglià e gli assistenti sociali. - spiega Brizi - Ad ognuno di loro, l’Amministrazione Comunale ed i cittadini cavagliesi mandano un immenso ringraziamento, così come al personale del Comune".

Nell'ultimo passaggio della sua lettera, Mosé Brizi ha rivolto un pensiero alle persone che vivono da sole: "Queste persone si sentiranno isolate, e proprio per questo mi rivolgo a chi è più sereno, chiedendogli di far mente locale e farsi sentire con loro telefonicamente per una parola di conforto. In questi momenti anche lo stato d’animo è fondamentale. E’ un’emergenza da prendere seriamente in considerazione, ma siccome tutto inizia e tutto finisce, sta anche ad ognuno di noi la possibilità di farla finire nel minor tempo possibile. Evitare di stare vicini fisicamente non deve voler dire mettere da parte la solidarietà. Grazie per l’impegno di ognuno di voi".