Coronavirus, dopo Corradino si sfoga anche il consigliere Colletta: “Far la spesa non è andare 5 volte al giorno nei negozi”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Lavoro nel settore alimentare e la mia società ha un negozio anche a Biella. Mi sento in dovere di dare il mio contributo per sensibilizzare ancora i biellesi perché ancora si sta rischiando troppo e inutilmente. Vedo ancora troppa gente che sottovaluta la gravità del momento che stiamo vivendo: uscire per fare la spesa non significa recarsi 4/5 volte al giorno nei negozi per prendere prima un panino, poi 2 fette di prosciutto, poi una birra , poi la schedina del lotto, poi il giornale , e poi un giro per le vie cittadine.

Questo vuol dire mettere a rischio la propria salute e la salute degli operatori commerciali che si sottopongono al rischio contagio per garantire i servizi di prima necessità ! Siamo ancora sprovvisti di mascherine e guanti a sufficienza ma stiamo lavorando per il bene comune per poter garantire un minimo vitale di prima necessità. Non approfittiamone: deve uscire solo uno per nucleo familiare, possibilmente il più giovane. Approfittate anche di chi offre la consegna a domicilio: non aggraviamo il già duro lavoro che i nostri operatori sanitari stanno affrontando per tutti noi. Restiamo a casa, è doveroso”.