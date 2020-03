Coronavirus: a Biella la Polizia locale intensifica l’attività, oltre 100 controlli FOTO

La Polizia locale del Comune di Biella ha intensificato i controlli in applicazione al decreto ministeriale per il contenimento del Coronavirus. Il comando ha svolto controlli a tappeto, su indicazioni del sindaco Claudio Corradino e a seguito di numerose segnalazioni giunte dai cittadini.

Durante l’arco della mattinata le pattuglie hanno fermato 60 veicoli, tutti gli automobilisti erano al volante con valida giustificazione e autocertificazione. Sono stati controllati 25 esercizi commerciali: tutti hanno rispettato le distante di sicurezza contenute nel decreto. Infine la Polizia locale ha fermato 30 persone a piedi per strada o all’interno di parchi e giardini, tutti erano in possesso di giustificazione. I controlli proseguiranno anche durante i prossimi giorni.

Il sindaco Claudio Corradino e il vicesindaco Giacomo Moscarola hanno dedicato la mattinata al fianco della Polizia locale per verificare la situazione in città: “In senso generale abbiamo trovato cittadini consapevoli e disciplinati, ma ci sono ancora troppi spostamenti. Limitiamo, ad esempio, le uscite per la spesa: facciamo una spesa per più giorni. Come continuo a ripetere non creiamo assembramenti e restiamo a casa, usciamo solo per emergenze o valide motivazioni”.