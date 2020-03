Coronavirus, 2 aziende donano mascherine a Hospice Gattinara e Fondo Edo Tempia

Le mascherine sono un oggetto di uso quotidiano per chi lavora in campo medico, ma nei giorni dell'emergenza-Coronavirus sono diventati un bene ancora più importante. Per questo è particolarmente preziosa la doppia donazione ricevuta in poche ore da Fondo e Fondazione Tempia da due aziende. La Bonino Carding Machines, storica impresa meccanotessile di Sandigliano, ha pensato all'hospice di Gattinara, inviando una prima fornitura di mascherine e garantendo una seconda spedizione in tempi brevi.

L’Hospice Casa Tempia, gestito dalla Fondazione Tempia su incarico e sotto la supervisione dell'Asl di Vercelli, è una delle strutture sanitarie di riferimento per le cure palliative sul territorio. Anche nelle settimane delle misure anticontagio, ha continuato il suo lavoro a beneficio dei pazienti oncologici terminali, proseguendo nell'assistenza ai degenti e soprattutto nelle visite domiciliari. Ovviamente gli operatori hanno seguito fin da subito tutte le indicazioni di sicurezza, per tutelare la salute dei pazienti e la loro. «Per questo» dice Adriana Paduos, direttore sanitario di Fondo e Fondazione Tempia «avere una scorta supplementare di mascherine è un sostegno particolarmente prezioso, in giorni in cui sono più che necessarie. Il mio ringraziamento va all'azienda e in particolare a Chiara Bonino per questo gesto di generosità».

Arriva dalla provincia di Varese un'altra donazione altrettanto preziosa: la Beppetex di Fagnano Olona ha fatto recapitare alla sede del Fondo Edo Tempia cento metri di tessuto speciale, adatto per la realizzazione di nuove mascherine. Sarà affidato alle mani delle volontarie, che le taglieranno e cuciranno per rimpolpare le scorte a disposizione degli operatori. «Ringrazio dal profondo del cuore l'azienda varesina per la sua generosità» sono le parole di Anna Rivetti, vicepresidente del Fondo Edo Tempia, «che sapremo mettere a buon frutto