Coronavirus, 100 pizza gratis per medici e infermieri dell'ospedale biellese

100 pizze destinate a medici e infermieri dell'ospedale di Biella. L'iniziativa è nata nella giornata di martedì 17 marzo da un'idea del Caseificio Isabella e Simon Pizza. "Un piccolo gesto per essere vicini all'innumerevole sforzo che stanno compiendo in questi giorni. Vi siamo vicini #andratuttobene" hanno scritto in un post sui social. E noi non possiamo che applaudire.