Anffas Biella, chiude il centro diurno

“Valutato che, al momento attuale, non siamo in grado di garantire adeguate condizioni di sicurezza, viste le disposizioni della Giunta Regionale del Piemonte e il recente decreto del CdM del 17/03/2019, la chiusura del Centro diurno è prorogata a data da destinarsi”. A comunicarlo poco fa sui social il direttore generale di Anffas Biella Ivo Manavella. “Nonostante la chiusura – prosegue - chiunque, operatore, famiglia, tutore e/o amministratore di sostegno abbia bisogno di informazioni può contattare il numero di telefono del centro e, seguendo la guida telefonica, mettersi in contatto con il sottoscritto direttore digitando l'interno 202 oppure con la responsabile del Centro Diurno e dello sportello SAI? Mara Scantamburlo digitando l'interno 204”.