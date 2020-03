Il Sardo ed il Piemontese nella poesia contemporanea

Luna de ispera/Luna di speranza/Lun-a d’ësperansa”, la lingua sarda e piemontese nella poesia contemporanea.

Questo il tema del laboratorio linguistico on line sull'uso della lingua materna nella poesia, tra storia, cultura e cronaca del tempo presente, organizzato dal Circolo Su Nuraghe di Biella per martedì 31 marzo, alle 21.

"A causa della ordinanze nazionali e locali - annuncia Battista Saiu di Su Nuraghe - non ci ritroveremo nella nostra sede, ma è possibile partecipare individualmente dalla propria abitazione tramite collegamento Skype. Questo laboratorio linguistico on-line lo stiamo testando già dal mese di settembre attraverso i collegamenti transoceanici con la comunità italiana che vive a La Plata. Le poesie che stiamo pubblicando sono i testi del laboratorio linguistico".

Durante l'incontro, coordinato da Biagio Picciau, si decanterà la poesia sarda "Luna de ispera", una lettura dei fatti del giorno “de die in die” nei versi di Tore Spanu; si reciterà la poesia nella traduzione piemontese, versione "d’ij Brandé" cura di Sergi Girardin; e si esamineranno testi in “Limba” per imparare a leggere e scrivere in sardo e in piemontese, anche per chi non è o non parla sardo o piemontese, ma conosce ed usa la lingua materna anche diversa dal sardo o dal piemontese.

Questi i testi di "Luna de ispera" in Sardo, Italiano e Piemontese.

Luna de ispera

Est notte de luna incantadora

Donzi sensu si ponet at pensare

T'’ido in s'aera, poi in su mare,

Ses suprema che vera imperadòra.

Ses fiza de sa terra seculare

Ti mustras fidele consoladora

Che sentinella amparas at dogn'ora

Giras in tundu in modu singulare.

Cantu male as bidu in custa terra,

E as intesu puru milli cantos

Ma cuddos chi ant de coro una perra

Si rallegrant inue b'at piantos

Si cuntzedint a sa fazile gherra

No bi podent né Deus e né Santos!

Luna di speranza

È notte di luna incantatrice

Ogni senso si mette a pensare,

Ti vedo nel cielo e poi nel mare

Sei suprema come vera imperatrice.

Sei figlia della terra secolare

Ti mostri fedele consolatrice,

Come una sentinella ripari ad ogni ora,

In modo singolare fai il giro tondo.

Quanto male hai visto sulla terra,

E hai sentito tanti canti

Ma quelli che hanno il cuore a metà

Si rallegrano dove c'è il pianto

Si concedono alla facile guerra!

E non ci possono né Dio e né Santi!

Lun-a d’ësperansa

Neuit ëd lun-a ënciarmeusa

Minca sens as lansa a pënsé,

It ës-ciàiro ant ël cel e peuj ant la mar

It ses superna cmè na vera ëmpëratriss.

La fija it ses ëd la tèra secolar

It ët moste consolatriss fidela,

Cmé na sentinel-a it arpàres a minca ora,

Ën meud d’autut baravandan it fàsses ël virariond.

Che ’d maleur it l’has ës-ciairà an sla tèra,

E it l’has sëntù vàire cant

Ma coj ch’a l’han për cheur na preja

As argalo andova a-i son ëd pior

As campo an brass a la guèra bel fé!

E gnent’a-j peudo ni Dé, ni Sant!