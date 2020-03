L’Assicurazione Viaggi: come partire tranquilli

Componente irrinunciabile di un viaggio, in grado di assicurare serenità a chi si appresta a partire, non può che essere l’ assicurazione viaggi . Solo la stipula di una polizza consente di affrontare tutte le incognite di un viaggio senza timori.

Una volta modulata la copertura in funzione delle proprie esigenze, la polizza è in grado di esorcizzare le paure più comuni: annullamento del viaggio, cancellazione di un volo, smarrimento dei bagagli, diventeranno inconvenienti risolvibili.

L’assicurazione viaggi: in cosa consiste

Gli imprevisti che possono presentarsi nel corso di un viaggio, sebbene organizzato nei minimi dettagli, sfuggono a qualsiasi previsione. A nulla serve l’analisi dettagliata di soggiorni e spostamenti: basta uno sciopero inaspettato, un temporale o un ritardo e i programmi saltano.

La situazione che l’Europa sta vivendo in questi giorni, del resto, ne è la prova più evidente: il primo settore compromesso dalla pandemia da Covid-19 è stato quello dei trasporti. Voli cancellati, frontiere chiuse; in situazioni del genere la paura prende il sopravvento e si può, legittimamente, decidere di annullare un viaggio programmato da tempo.

Laddove non si presentino cause di forza maggiore, però, il rimborso non è previsto e così, oggi, sono in tanti a dibattersi tra la volontà di rinunciare al viaggio e il timore di partire comunque.

Ecco a cosa serve l’assicurazione viaggi

Nella valutazione di tutti i possibili rischi dai quali occorre difendersi quando si programma un viaggio, difficilmente si pensa ad una pandemia. Eppure i fatti che si stanno verificando proprio in questi giorni, devono far riflettere.

I viaggiatori che hanno prenotato in tempi non sospetti e che ora sono in attesa degli eventi sono migliaia e non sono necessariamente diretti verso i Paesi investiti dall'epidemia; è evidente, però, che in piena globalizzazione, nessun luogo può considerarsi sicuro.

I timori sono più che comprensibili e anche quando le frontiere saranno riaperte, saranno in molti a decidere di non voler partire. Ma sarà ancora possibile annullare il viaggio senza incorrere in pesanti penali?

No, non sarà possibile, a meno che il cauto viaggiatore non abbia pensato di stipulare una polizza viaggi. Solo in quel caso sarà libero di cambiare idea e posticipare la partenza, in attesa di tempi migliori.

L’assicurazione sanitaria viaggi: uno scudo contro imprevisti ed infortuni

Un particolare inconveniente che può minare un viaggio è il rischio infortunio o malattia. Tutti, in questi giorni, abbiamo avuto modo di assistere alle vicissitudini di italiani che si sono ammalati all’estero o, viceversa, di stranieri che hanno avuto bisogno di cure mediche nel nostro Paese.

Situazioni che non incidono sui budget se si verificano in presenza di un’assistenza medica a basso costo, ma si provi ad immaginare cosa potrebbe significare ammalarsi negli USA, Paese che non prevede un servizio sanitario nazionale ma chiede il conto delle prestazioni mediche direttamente a chi ne usufruisce.

L’assicurazione sanitaria, indispensabile se si viaggia verso gli USA, copre tutti i costi ai quali bisogna far fronte nel caso che un infortunio o un malessere si manifestino nel corso del soggiorno, dal trasporto in ospedale al ricovero, dalle prestazioni mediche alle analisi diagnostiche, dagli interventi chirurgici alle banali ingessature.

Annullamento o interruzione del viaggio: la polizza copre le spese

La polizza viaggi tutela il sottoscrittore della polizza dall’annullamento della prenotazione alberghiera, mettendolo al riparo dalle brutte conseguenze, come le penali, spesso salate, che le strutture ricettive prevedono in casi come questi.

Annullare la prenotazione dell’albergo, infatti, soprattutto nel giorno stesso della data prevista di arrivo, può costare, nel migliore dei casi, il prezzo del primo pernottamento, nel peggiore, il costo dell’intero soggiorno, con un danno economico non da poco.

L’assicurazione viaggi copre per intero l’importo delle penali nel caso si disdica un soggiorno all’ultimo momento, ma anche quando si decida di interrompere anticipatamente il viaggio, rientrando prima del previsto.

La polizza è più conveniente per i viaggiatori abituali

Chi viaggia spesso può optare per la conveniente formula della polizza annuale: una volta sottoscritto il contratto, infatti, la copertura assicurativa è garantita per un intero anno, periodo durante il quale si può partire liberamente senza alcuna preoccupazione.

La polizza assicura un notevole risparmio economico e, nel contempo, garantisce la medesima efficacia contro le penali di annullamento, regolarmente rimborsate qualora si decidesse di cambiare programma.

I rischi coperti dalla polizza viaggi annuale sono tanti; tra questi, a titolo di esempio, rientrano la mobilità, la cassa integrazione, il licenziamento, l’infortunio, il furto dei documenti, la citazione in Tribunale, la malattia.

In conclusione: l’assicurazione viaggi conviene. Sempre

La stipula della polizza assicurativa, prima della partenza, costituisce il miglior modo per affrontare con serenità una magnifica esperienza. Una polizza seria e ben costruita garantisce, a fronte di un premio minimo, la riuscita di un viaggio che merita di restare impresso nella memoria come un evento unico ed irripetibile.