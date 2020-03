StayON, Perché l’arte e la musica non possono finire

#StayON - perché l’arte non può finire

Da lunedì 16 marzo sono cominciati i concerti in diretta sulla pagina Facebook di Reload Sound Festival con The Niro

#StayON è un'iniziativa nata da live club e festival dell’intera penisola.

Coordinata da KeepOn LIVE - Associazione di Categoria Live Club e festival italiani per costruire un unico grande palco virtuale coordinando gli eventi di streaming organizzati Live Club e Festival.

Insieme alle moltissime adesioni che stanno pervenendo da tutta Italia, a questa iniziativa partecipa anche Reload Sound Festival, che ormai da anni è inserito nellarete KeepOn LIVE.

Come funziona?

Dalle 18 alle 20 fino a sette canali trasmetteranno in contemporanea - in diretta sulle pagine Facebook dei singoli soggetti (locali e festival) coinvolti - concerti domestici in take over, eventi eccezionali a porte chiuse, speed painting, reading. Ai concerti in diretta che verranno trasmessi sulla pagina di Reload Sound Festival sarà associata la possibilità di sostenere l’Ospedale di Biella, con una donazionelibera all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella https://www.donosalute.it

Il calendario è in aggiornamento

A ogni canale, composto da 4 live club e/o festival che trasmetteranno le rispettive dirette, sarà associato un colore dell’arcobaleno. Arcobaleno che rappresenta la speranza per eccellenza, adottato come vero e proprio simbolo in questo difficile periodo storico.

Se gli spazi sono chiusi, i palchi virtuali restano però aperti a tutti: per due ore al giorno, in“slot” da 30 minuti l’uno, da domani fino alla fine del periodo di contenimento, le pagine Facebook di Festival e Live Club verranno via via animate da una serie di esibizioni speciali, che saranno raccolte sulla piattaforma di KeepOn LIVE.

Perché?

In un momento di gravissima crisi, gli operatori del mondo della musica hanno trovato la forza di unirsi per lanciare un messaggio fondamentale: Club e Festival non si fermano per non interrompere il ruolo sociale che da sempre hanno verso i loro pubblici.

Sul sito keeponlive.com sarà possibile, già nei prossimi giorni, consultare un archivio di tuttele dirette streaming organizzate per l’occasione: un vero e proprio palinsesto multicanaleche testimonia la vivacità e la voglia di fare di tutta la categoria. Perché quando l’emergenzasarà passata, saranno questi gli spazi fondamentali per far ripartire l’aggregazione.

L’appello che gli organizzatori rivolgono agli artisti è: «Costruiremo insieme dei palinsesti in contemporanea con tantissimi locali, dalle 18 alle 20, per tornare ad accendere le luci sui palchi dove - speriamo presto! - potrete tornare. L’orario della nostra attività è così piccolo proprio per non limitare la libertà di nessuno di fare i proprilive dai propri canali. Ma sarebbe bellissimo che, durante queste due ore, fossimo tuttipubblico gli uni degli altri».

E a tutti gli spazi culturali: «Organizziamoci insieme, creiamodi fatto palinsesti diversi ma concordati per passarci il testimone e per unire questo Paese». La volontà non è quella di saturare i social: si vuole, invece, lasciare spazio a tutti, sommare gli sforzi di tutti, aiutare tutti - grandi e piccoli - ad avere la visibilità che meritano.

Unici “fuori orario” previsti saranno gli special events: a raccolte fondi, festival o iniziative benefiche verrà riservata la fascia oraria che parte dalle 22, dove speriamo essere tutti a reti unificate per sostenere cause di particolare rilevanza. Ci auspichiamo che, una volta giunto al termine, #StayON avrà raccolto dei numeri significativi da portare finalmente sulle giuste scrivanie per il mondo del live: aderenti, ore di dirette, artisti coinvolti, visualizzazioni.

Se agenzie, artisti, live club/festival e addetti ai lavori della musica riuscissero a lavorare in sinergia in modo compatto, il risultato potrebbe davvero essere una fotografia del settore in termini di produzione culturale, di numeri e di indotto.

Ci siamo sentiti da luoghi diversi e lontani. Mai come in questi giorni abbiamo azzerato le distanze. Insieme abbiamo creato #StayON che per un mondo spesso disgregato come il nostro è una rivoluzione culturale. #StayON è la costruzione di palinsesti social tra live club e festival, una reale condivisione di programmazione, una sincera collaborazione con i musicisti e i pensatori che saranno conduttori peril mondo della musica live di veri e propri Take Over.

Ognuno dalla propria casa, ma in diretta dai canali social degli spazi che tutti i giorni fanno musica e cultura. Perchè se crisi significa anche opportunità allora prendiamocela questa occasione di cambiamento e colleghiamoci.

La musica non può finire. Live Club e Festival non possono chiudere. E se le persone non possono andare nei club saranno i club ad andare dalle persone. Siamo un patrimonio culturale e lo stiamo dimostrando. Quando tutto questo sarà finito, questo non dimentichiamocelo.

