Incendio legnaia nel rione di Biella Chiavazza

Intervento dei Vigili del Fuoco ieri pomeriggio intorno alle 17,30. Nella parte alta di Chiavazza all'interno di un giardino privato, per cause imprecisate, ha preso fuoco una catasta fi legna secca. Molta paura ma l'arrivo dei pompieri ha tranquillizzato i proprietari. Un controllo è stato eseguito anche dalla Polizia locale di passaggio in zone per i controlli stradali per l'emergenza Coronavirus. Il piccolo rogo è stato spento nel giro di breve tempo.