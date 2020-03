A Candelo approvati i progetti di utilità collettiva per chi prende il reddito di cittadinanza

Il Comune di Candelo ha approvato i primi progetti di utilità collettiva (PUC) previsti dal decreto ministeriale 149 del 22 ottobre 2019. Tali progetti si rivolgono a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza e consistono nello svolgimento di attività di pubblica utilità riguardanti la tutela dei beni comuni; l’ambito sociale, culturale ed artistico. In particolare, la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e dei beni comuni attraverso la pulizia di spazi e luoghi comuni, la manutenzione e la cura di parchi e aree verdi, attività di piccole riparazioni, verniciatura, tinteggiatura di ambienti e recinzioni di immobili di proprietà del Comune, come edifici scolastici.

Tra le attività di intervento vi è anche la possibilità di adibire alcune delle persone coinvolte in questi progetti nell’assistenza agli studenti al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola a supporto del progetto “Nonno Vigile” svolto in collaborazione con la Polizia Municipale. Ulteriori attività saranno quelle a supporto delle iniziative culturali, ad esempio con la distribuzione di materiale informativo o nel garantire l'apertura di mostre.

Si sta lavorando anche su progetti che permettano di potenziare, supportare e integrare servizi che il Comune affida ad esterni (come la pulizia delle strade). Si ricorda che i beneficiari del reddito di cittadinanza potranno lavorare da un minimo di 8 ore ad un massimo di 16 ore alla settimana. Non è previsto alcun costo per il Comune. Inoltre, chi non accetterà di aderire a questi progetti perderà la possibilità di ricevere il reddito di cittadinanza.

“I progetti sono individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, essi sono da intendersi come progetti complementari, a supporto e integrazione di attività ordinariamente svolte dal Comune. Sono occasione di concreta utilità per l’intera collettività candelese e occasione di inclusione sociale e crescita per i beneficiari” commenta Selena Minuzzo, assessore alle Politiche Sociali di Candelo.