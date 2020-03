andràtuttobene, da una piccolissima frazione di Camandona un messaggio di speranza

Sono una vostra lettrice, abito in una piccola frazione di Camandona immersa nel verde ,dove siamo in 5 persone ad abitarci,in questo momento così difficile per sconfiggere il Coronavirus ci uniamo a tutta l'Italia e nel nostro piccolo gridiamo tutti insieme:"andrà tutto bene !!!"

