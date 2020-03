Rugby, Shelford e Cassutti lasciano Biella. Musso: “Saranno con le loro famiglie”

L’allenatore Darrel Shelford e il giocatore Franco Cassutti sono rientrati rispettivamente in Nuova Zelanda e in Argentina dopo aver valutato con la società l’opportunità di restare a Biella durante questo periodo di inattività.

Per Vittorio Musso, presidente Biella Rugby Club: “L’emergenza Coronavirus è la priorità anche per Biella Rugby e per tutti i tesserati e l’attuale e comprensibile mancanza di certezze sul proseguo dei campionati ha messo in primo luogo la volontà di Darrel e Franco di stare con le loro famiglie. L’augurio è quello di ritrovarci presto insieme perché entrambi sono entrati immediatamente a far parte della nostra famiglia portando competenze tecniche, qualità e quei valori fondamentali nel nostro sport”.