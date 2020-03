"Per dare un aiuto tangibile al sistema sanitario biellese e alla popolazione in un momento di grande difficoltà, l’Ordine degli Architetti PPC ha effettuato una donazione all’ASL-BI per la campagna COVID-19. Con questo gesto l’Ordine intende anche inviare a tutto il personale sanitario dell'ASL-BI i più vivi ringraziamenti per l'impegno profuso in questo difficile momento". Questo un breve ma significativo gesto di solidarietà.