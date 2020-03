Coronavirus, il decalogo di Banca Sella per gestire le proprie finanze senza uscire di casa

Banca Sella ha stilato un decalogo dei servizi bancari e finanziari che si possono fare tramite App e Internet Banking, comodamente e in piena sicurezza da casa. Dal controllo dei propri conti correnti (anche quelli di altre banche grazie al nuovo aggregatore), alla possibilità di effettuare bonifici e pagare bollette o altre scadenze. In caso di necessità è attiva l’assistenza con gli esperti della banca collegati da remoto, la chat e il "voice banking".

Qui di seguito e in allegato il decalogo da tener presente per non andare allo sportello in questi giorni di emergenza.

1. controllare il conto corrente e con il nuovo aggregatore collegare anche i conti di altre banche all’App e all’Internet Banking Sella per avere una visione completa delle proprie finanze;

2. gestire le carte di pagamento, controllare i movimenti e ricaricare le carte prepagate;

3. effettuare bonifici, pagamenti di bollette, F24, bollo auto e molte altre operazioni in totale sicurezza;



4. ricaricare il cellulare;

5. monitorare la situazione dei finanziamenti e del mutuo;

6. tenere sotto controllo il patrimonio e gli investimenti, anche col supporto a distanza dei consulenti;

7. monitorare le assicurazioni sottoscritte;

8. consultare e archiviare le comunicazioni, risparmiando sui costi e tutelando l’ambiente

9. ricevere assistenza da remoto attraverso i tanti canali messi a disposizione: dall’assistente virtuale, alla chat, all’email e al telefono;

10. controllare conti e carte anche “a voce”, collegando App Sella all’assistente virtuale per la casa Google Home.