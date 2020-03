Riceviamo e pubblichiamo:

"Oggi mi sento in dovere e con il cuore di ringraziare tutti coloro che lavorano negli ospedali, tutte le forze dell’ordine, chi lavora nelle case di riposo e tutti gli operai che in questo momento sono per noi indispensabili e dovremmo ricordarcene anche quando tutto questo sarà finito. NON DIMENTICHIAMO”.