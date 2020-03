Coronavirus, Corradino sbotta sui social: “Ancora troppa gente in giro. In arrivo nuovi controlli” VIDEO

“È un bollettino di guerra. Ad oggi nel Biellese ci sono stati 96 contagiati e 11 morti. È un dato pesante”. A parlare, scuro in volto, il sindaco di Biella Claudio Corradino nel consueto aggiornamento social con la popolazione sui numeri del coronavirus in provincia. “Vedo ancora troppa gente nei parchi a correre – ha sottolineato con rabbia il primo cittadino – Dobbiamo essere più responsabili e cercare di ridurre le possibilità di contagio. Uscite il meno possibile e state a casa. Se vedo ancora tante persone nei parchi sarò costretto a chiuderli. È una settimana decisiva: affrontiamola con decisione e senso di responsabilità”.

Sempre in diretta sui social, Corradino ha annunciato nuovi controlli sulle strade: “Domani si faranno alcuni posti di blocco con la Polizia Locale per disincentivare al massimo le persone che sono a spasso. Questi mettono in pericolo la salute propria e degli altri”. Infine, sui lavori in città ha ammesso: “Al momento sono fermi. Riprenderanno dopo l’emergenza”.