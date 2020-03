Coronavirus, Coop chiude i supermercati per due domeniche: "Misure doverose"

Coop ha deciso la chiusura degli oltre 1100 punti vendita la domenica, a partire dalla prossima domenica 22 marzo, per le prossime 2 settimane, rivalutando al termine delle 2 settimane la situazione. Dopo l’istituzione del comitato di crisi nazionale e le regole per lavorare in sicurezza, Coop vara a livello nazionale una nuova misura che ha una duplice valenza: rispondere alle esigenze del personale che lavora nei punti vendita e limitare ulteriormente le uscite da casa delle persone in linea con le indicazioni del Governo. “La riteniamo una misura doverosa per due motivi entrambi importanti. Così facendo contribuiamo a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica. Contemporaneamente veniamo incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che tanto stanno facendo per garantire un servizio essenziale alle persone; sarà utile per avere una pausa in più in grado di attenuare la tensione delle scorse settimane. La misura è ovviamente eccezionale e limitata".

A partire da domenica 22 marzo, tutti i 63 punti vendita della rete Nova Coop di Piemonte e alta Lombardia resteranno chiusi la domenica per tutto il periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19. Nei giorni scorsi Nova Coop aveva già intrapreso unilateralmente la decisione di chiudere i banchi assistiti e di anticipare l’orario di chiusura di tutti i punti vendita alle 19 per condurre le attività quotidiane di riassortimento e sanificazione dei locali a negozio chiuso. Il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive spiega questa ulteriore scelta: "Le nostre persone hanno sostenuto in questo periodo un grande sforzo per garantire, anche in condizioni di oggettivo stress, la qualità del servizio e la continuità dello stesso. In queste giornate abbiamo consolidato nei nostri negozi, fra i nostri lavoratori e i clienti, un forte senso di appartenenza e manifestazioni spontanee volte a portare serenità e a condividere un positivo momento di speranza verso un futuro. In una fase nella quale alla gran parte della popolazione viene richiesto di stare a casa ciò non sempre è possibile per alcune tipologie di lavoratori che, grazie alla propria azione, contribuiscono alla erogazione di servizi essenziali per la comunità. Fra queste categorie certamente quella dei lavoratori della grande distribuzione e al loro interno quelli di Nova Coop che con questa scelta, chiusura temporanea delle aperture domenicali, vogliamo ringraziare per il loro costante impegno a favore di soci e clienti".