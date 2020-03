Coronavirus, Berlusconi dona 10 milioni a Lombardia. Pella: “Grazie per gesto di generosità”

Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, una somma ingente pari a 10 milioni di euro per la realizzazione del reparto di terapia intensiva alla Fiera di Milano (o di eventuali altre necessità) per far fronte all'emergenza del coronavirus. A darne notizia il deputato di Forza Italia, Roberto Pella, in un comunicato agli organi di stampa locali.

“Averne di Silvio Berlusconi – sottolinea Pella - ma ne esiste solo uno e lo abbiamo, per fortuna, noi italiani. Ancora una volta il Presidente si dimostra un imprenditore generoso, un profondo conoscitore del nostro Paese e amante della sua città e della sua Regione, e a lui va il massimo ringraziamento per il gesto di generosità e per lo straordinario impegno che sta portando avanti in sede europea per far valere gli interesse dell'Italia e dell'Europa unita”.