Coronavirus, a Oropa la cupola si illumina la sera: “Luce di fiducia, vicinanza e speranza per tutti”

“Vedere lassù la cupola di Oropa, uscendo dal casello autostradale, mi fa sentire a casa”. È una frase che tutti i biellesi, e non solo loro, hanno pronunciato o pensato innumerevoli volte. In momenti drammatici, di ansia e inquietudine profonde, anche i segni più semplici possono avere un grande significato. È in questo spirito, e anche con la consapevolezza della peculiarità e provvidenzialità della collocazione geografica di Oropa, che il Rettore e l’Amministrazione del Santuario hanno stabilito che ogni sera alle 22 la cupola della Basilica Superiore sarà illuminata e quindi visibile da decine di km di distanza.

“Oropa – spiegano in un comunicato stampa - sarà così anche visivamente il segno di luce che tutti i biellesi offrono all’Italia e al mondo; un segno di vicinanza per sentirsi uniti nella preghiera alla Madonna: la vera fiaccola di fiducia e di speranza per tutti, affinché sia di sostegno e conforto agli ammalati e a tutti coloro che in prima linea lottano contro il virus”.