Coronavirus, Lavazza dona 10 milioni al Piemonte

La Lavazza dona 10 milioni di euro al Piemonte e la Regione ringrazia. Il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, hanno espresso "un grazie di cuore a Lavazza per questo gesto di profondità generosità, che rappresenta per noi e per tutti i piemontesi un grande abbraccio e un sostegno enorme in uno dei momenti più difficili che la nostra comunità abbia mai affrontato”. La Lavazza ha donato oggi 10 milioni di euro al territorio, 6 dei quali versati sul conto corrente istituito dalla Regione Piemonte per le donazioni a sostegno dell’emergenza Coronavirus.