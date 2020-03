Writers in azione alla stazione di Biella San Paolo: imbrattato un vagone. Intervento della Polizia

Una segnalazione è giunta alle 2 alla centrale operativa della Polizia, per uno o più writers intenti a disegnare alla stazione di Biella su un vagone del treno. Immediatamente è giunta in piazza San Paolo una pattuglia della Squadra Volante che ha verificato l'esistenza del disegno non terminato e posto sotto sequestro tutto il materiale, composto da bombolette spray di diversi colori. Del o dei writers nessuna traccia. Proseguono le indagini da parte della Polizia.