Pollone, allarme nella notte per incendio a canna fumaria

Allarme questa notte per un principio d’incendio ad una canna fumaria a Pollone. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Biella si è precipitata in paese poco dopo la mezzanotte limitando i danni in tempo. Fortunatamente le fiamme non avevano interessato parti del tetto. Dai primi riscontri, sembra che il camino fosse intasato. Le operazioni di pulizia e di messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 2 di oggi, 17 marzo.