Il mondo delle bocce, dello sport piange Gianni Negrusso, un vero riferimento

E' deceduto nel pomeriggio di ieri 16 marzo, Gianni Negrusso, mister di Botalla CRC bocce, un vero manager sportivo. Aveva 74 anni. Gaglianico e tutto il Biellese perde una grande persona, fino alla fine impegnato nello sport e nel sociale. "Una persona che ha sempre dato tanto per il paese, per il circolo -ricorda il sindaco Paolo Maggia-. Gianni era un buono, un operoso e per me è un grande dispiacere la sua scomparsa. A Gaglianico siamo scioccati".

Il ricordo di Sante Tregnago: "Da sportivo ha raggiunto il massimo livello, la categoria A. Vero spirito dell'atleta, si allenava costantemente con lunghe camminate e corse preparatorie, esercizi ginnici e gli indispensabili riscaldamenti prima delle partite. Gianni è stato anche il braccio destro di Sandro Bonino che, con il Crc Gaglianico, ha portato il boccismo biellese ai vertici, nazionale ed europeo. Gianni sapeva cercare gli atleti da inserire nei giusti ruoli per fare grande il Crc Gaglianico ed i risultati gli hanno dato ragione. Il patron Sandro Bonino, durante la presentazione della squadra all'inizio dell'attuale campionato di Serie A, disse: senza il lavoro di Gianni non riuscirei a fare tutto questo. Chiedendo un grande applauso per Negrusso".