Il Biellese e Pollone perdono una storica figura. A 104 anni si è spento Antonio Ramella Paia

E' sempre stato bene fino a una settimana fa. Era il più vecchio di Pollone e uno degli ultracentenari del Biellese. Si è spento il 17 marzo, all'età di 104 anni, Antonio Ramella Paia, una vita trascorsa all'insegna dell'agricoltura. Orfano di padre in giovane età, insieme alla mamma ha cresciuto due sorelle e un fratello conducendo la cascina vicino alla Filatura di Tollegno fino all'età di 90 anni. Poi si è trasferito dal figlio Giovanni a Gaglianico.

Carattere allegro, Antonio Ramella Paia non era di molte parole ma amico di tutti dai più giovani agli anziani. "Le sue parole erano sempre sagge e diplomatiche -ricorda il nipote Jack Ramella Paia-. Per me e mio fratello Enzo, era come un papà. Da oltre 50 anni festeggiavamo a casa nostra Natale e Santo Stefano. E così è stato anche pochi mesi fa. Nonostante l'età era di spirito giovanile. E questo ci mancherà molto. E' stato un grande zio".